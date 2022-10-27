США разработали план по предотвращению краж поставляемых на Украину вооружений

Официальный Госдепартамента США Нед Прайс в четверг, 27 октября, заявил, что Соединенные Штаты разработали план по противодействию незаконному перемещению оружия, переданного Украине, – сообщают СМИ.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «США и союзники оказали Украине военную помощь, а украинская власть взяла на себя обязательства по надлежащей охране и учету передаваемого оборонного оборудования».

«Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что криминальные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно приобрести оружие из источников на Украине, включая российских военных, во время или после конфликта. Сегодня Государственный департамент объявляет о плане США по противодействию незаконному перенаправлению некоторых современных видов обычного оружия в Восточной Европе», – говорится в документе, обнародованном Недом Прайсом.

План США по противодействию незаконному перемещению оружия, переданного Украине предусматривает: «охрану и учет вооружения и боеприпасов в Украине и сопредельных странах при их передаче, хранении и развертывании; улучшение управления региональными границами и безопасностью; наращивание потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и органов пограничного контроля в регионе для сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия».

Вашингтон, Иван Бабурин

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