Россия на закрытом заседании Совбеза ООН подняла вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в четверг, 27 октября заявил, что Россия на закрытом заседании Совета Безопасности подняла вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы», – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Небензя сказал: «На втором заседании, которое проходило в закрытом формате, мы обсуждали вопросы, которые поднимались ранее, это не секрет. Российская сторона подняла также вопрос о возможной подготовке киевским режимом «грязной бомбы» для применения на Украине. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проинформировал членов СБ ООН о ситуации на Запорожской АЭС. Российские дипломаты предупредили Гросси о том, что Киев имеет возможность для создания «грязной бомбы» не только на тех двух объектах, где проведут проверку специалисты МАГАТЭ».

«Представители западных делегаций на закрытом заседании СБ ООН продвигали привычный нарратив о подготовке Россией операции под «ложным флагом». Мы бы рады были ошибаться, но нельзя просто так игнорировать эти утверждения, которые носят очень серьезный характер и могут грозить крайне неприятными последствиями. Запад не должен игнорировать угрозу подготовки Киевом «грязной бомбы», – заявил российский дипломат.

В свою очередь, директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил журналистам, что МАГАТЭ направит экспертов на Чернобыльскую АЭС (ЧАЭС) в течение ближайших недель для оценки ситуации с безопасностью.

«Звучали утверждения о том, что ЧАЭС может быть использована в провокации с «грязной бомбой». Мы пошлем туда экспертов в ближайшие пару недель, чтобы оценить там ситуацию с безопасностью», – сказал гендиректор МАГАТЭ.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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