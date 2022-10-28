Путин сказал Шойгу, что необходимо корректировать все компоненты вооруженных сил

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в пятницу, 28 октября, заявил, что необходимы коррективы всех компонентов Вооруженных сил, – сообщают СМИ.

В ходе встречи с главой минобороны Владимир Путин сказал: «Исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска».

«Договоримся так: в декабре на ежегодной коллегии после всей этой работы, повторяю еще раз, в том числе на экспертном уровне, чтобы предложения были вами доложены и могли бы быть принятыми», – подчеркнул глава государства.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении частичной мобилизации. В свою очередь Владимир Путин обратил внимание Шойгу на то, что в ходе этой работы возникали сложности, после чего «нужно сделать выводы и усовершенствовать систему».

Москва, Иван Бабурин

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