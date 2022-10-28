Президент ФРГ Штайнмайер призвал немцев смириться

Президент Германии Франк-Вальер Штайнмайер в Берлине в ходе обращения к гражданам страны в пятницу, 28 октября, заявил, что на несколько лет придется смириться с ограничениями на фоне кризиса, – сообщают СМИ.

В ходе своего обращения к соотечественникам Штайнмайер сказал: «На несколько ближайших лет нам придется смириться с ограничениями. Большинство ощущают это уже давно. Каждый должен вносить свой вклад, где он может. Этот кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными».

«Я знаю, что даже в нашей богатой стране многие не могут обойтись без помощи, потому что вся их повседневная жизнь уже состоит из ограничений. Этот кризис затрагивает людей, которые и до начала войны вынуждены были каждый день бороться за то, чтобы свести концы с концами, за свои дома, за хорошую жизнь для своих детей. Этот кризис бьет по бизнесу, магазинам, которые работали хорошо, но теперь испытывают проблемы из-за прерывания цепочек поставок и высоких цен на энергоносители», – заявил президент Германии, но отметил, что «государство не оставит тех граждан, кому нужна будет помощь».

Берлин, Иван Бабурин

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