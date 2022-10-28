Канада ввела санкции против «Газпрома», Новака, Мантурова и других

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая перед членами канадско-украинского сообщества в Виннипеге в пятницу, 28 октября, заявил, что правительство вводит санкции против 35 россиян, в том числе против «Газпрома», – сообщают национальные телеканалы Канады.

В ходе своего выступления Трюдо сказал: «Сегодня мы добавляем в этот список еще 35 человек, в том числе влиятельных руководителей государственной энергетической компании «Газпром», и вводим санкции в отношении шести компаний энергетического сектора».

В сообщении на официальном сайте правительства Канады говорится, что ограничения вводятся против председателя совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова, замглавы ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, официального представителя ПАО «Газпром» Сергея Куприянова, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, вице-премьера – главы минпромторга РФ Дениса Мантурова, министра энергетики РФ Николая Шульгинова, ректора РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Виктора Мартынова, президента концерна «Группа Альянс» Мусы Бажаева.

В канадский санкционный список также попали компании «Лукойл», «Трансойл», «Согаз» и «Инфраструктура Молжаниново».

Оттава, Иван Бабурин

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