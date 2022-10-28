МВД Эстонии предложило усилить контроль за украинскими беженцами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс в пятницу, 28 октября, заявил, что его ведомство предложило усилить контроль за прибывающими в страну беженцами с Украины, – сообщает местное издание Postimees.

В интервью изданию Ляэнеметс сказал: «Я предложил правительству внести поправку в закон об иностранцах, согласно которой, граждане Украины, временно пребывающие в Эстонии, будут обязаны сообщать государству свое местонахождение и контактную информацию. До сих пор мы настоятельно просили украинских беженцев представить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это надо сделать обязательным».

«Это позволит сэкономить рабочее время чиновников и направить наши ресурсы на обеспечение необходимой поддержки и помощи прибывающим сюда беженцам, начиная с места в школе или детском саду и заканчивая оказанием медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка, – добавил глава эстонского МИДа.

Согласно данным МВД Эстонии, с 24 февраля в республику прибыли 109 742 гражданина Украины, из них 58 721 планировали в Эстонии остаться. Из прибывших в страну граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, на рассмотрении находятся заявления еще 2 623 человек,1199 гражданам Украины было отказано во въезде в страну.

Следует отметить, что по данным на 1 января 2022 года население Эстонии составляет 1млн 331 тыс. 796 человек.

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