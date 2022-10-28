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Пятница, 28 октября 2022, 20:58 мск

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В ООН призвали разблокировать доступ к российским удобрениям

Фото: FreePik

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в пятницу, 28 октября, призвал власти различных стран оказать содействие торговле российскими удобрениями на мировом рынке, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дюжаррик сказал: «Послание от ООН такое: должен быть доступ к российским удобрениям, должно быть содействие торговле. Руководство ООН выделяет большое количество времени, решая вопросы снятия барьеров для торговли на мировом рынке российскими удобрениями. При этом, у мирового сообщества осталось весьма ограниченное количество времени до окончания текущей посевной».

Ранее в МИД России неоднократно заявляли, что около 80% удобрений, которые Москва готова безвозмездно передать беднейшим странам мира, находится заблокированными в Латвии, остальная их часть остается в портах Нидерландов, Эстонии и Бельгии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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