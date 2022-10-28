Медведев посоветовал Польскому МИДу подтереться «своим поганым расчетом военных потерь из-за СССР»

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 28 октября, в ответ на заявление МИДа Польши о подготовке расчета «военных потерь, понесенных из-за СССР в 1939-1945 годах», – посоветовал использовать его вместо туалетной бумаги, которая сильно подорожала в ЕС.

В своем телеграм-канале Медведев написал: «На дегенератов из польского МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко. Либо подготовить им счет «за все», что СССР передал Польше в период социализма. А это сотни миллиардов долларов. Либо сказать, чтобы они подтерлись своим поганым расчетом. Известно, что из-за санкций туалетная бумага в ЕС сильно подорожала».

Ранее сегодня МИД Польши заявило, что республика проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от России возмещения ущерба.

В польском МИДе, в частности, сообщили: «Расчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов».

Москва, Иван Бабурин

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