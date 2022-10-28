Основательница «Дождя»* признана иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 28 октября, внесло в список иноагентов основательницу телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву*.
Кроме Синдеевой* в список иноагентов минюст также внес журналистов Екатерину Котрикадзе*, Владимира Роменского*, Ивана Яковину*, адвоката Михаила Беньяша и политолога Тараса Березовца*.
Все вышеназванные лица были внесены в список иноагентов на основании «осуществления политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках у всех значится – Украина.
*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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