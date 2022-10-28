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Пятница, 28 октября 2022, 22:34 мск

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Основательница «Дождя»* признана иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 28 октября, внесло в список иноагентов основательницу телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву*.

Кроме Синдеевой* в список иноагентов минюст также внес журналистов Екатерину Котрикадзе*, Владимира Роменского*, Ивана Яковину*, адвоката Михаила Беньяша и политолога Тараса Березовца*.

Все вышеназванные лица были внесены в список иноагентов на основании «осуществления политической деятельности», в сведениях об иностранных источниках у всех значится – Украина.

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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