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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 28 октября 2022, 23:27 мск

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В парламенте Крыма считают, что СВО должна закончиться освобождением Одессы и Киева

Владимир Константинов Фото: официальный сайт Госсовета РК

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в пятницу, 28 октября, заявил, что специальная военная операция на Украине должна завершиться освобождением Одессы и Киева, – сообщает крымский телеканал «Миллет».

В эфире телеканала Константинов сказал: «Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет. освобождение Киева и Одессы является очень символичным актом».

Симферополь, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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