Карл III присвоил себе звание генерал-капитана Королевской морской пехоты

Король Великобритании Карл III в пятницу, 28 октября, в День 358-летия Королевской морской пехоты объявил, что он станет следующим генерал-капитаном этого рода британских войск, – сообщает GB News

В личном послании британского монарха Королевским морским пехотинцам говорится: «Это величайшее удовольствие – взять на себя роль вашего генерал-капитана. Я чрезвычайно горжусь тем, что иду по стопам многих членов моей семьи за последние три с половиной века, и все они с глубоким чувством восхищения относились к этой роли».

«Королевские морские пехотинцы имеют выдающуюся и беспрецедентную историю как на суше, так и на море. Я черпаю огромное вдохновение из вашего мужества, решимости, самодисциплины и замечательной способности выживать в самых экстремальных условиях. Для меня большая честь стать частью семьи Корпуса, и я с нетерпением жду встречи со многими из вас в ближайшем будущем. В то же время, это связано с моими искренними и особыми пожеланиями счастливого 358-летия», – заявил король Великобритании Карл III

Генерал-капитан Королевской морской пехоты церемониальное высшее воинское звание и должность в Королевской морской пехоте Великобритании. Соответствует званиям «Фельдмаршал» в Британской Армии; «Маршал Королевских ВВС» в Королевских ВВС и «Адмирал флота» в Королевском ВМФ.

Следует отметить, что ранее королевой Елизаветой II лишила престижной должности генерал-капитана Королевской морской своего внука – принца Гарри после того, как он снял с себя обязанности старшего члена королевской семьи и переехал в США с женой и ребенком.

Лондон, Иван Бабурин

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