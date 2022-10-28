Кадыров сообщил об уничтожении десятков единиц спецтехники и более 600 украинских «сатанистов» за три дня

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в пятницу, 28 октября, сообщил, что на Николаево-Криворожском направлении с 25 по 27 октября уничтожено более 650 и ранено 300 боевиков ВСУ.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «В период с 25 по 27 октября только на николаево-криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 человек живой силы. 300 человек – ранено. Также уничтожено вооружение военной специальной техники – 40 единиц. Танков – восемь единиц. БМП – пять единиц. Бронированных машин – 20 единиц».

«В секторе спецназа «Ахмат» на соледарском направлении за один день бойцы здесь подбили: четыре танка, пять БМП, одну бронемашину, четыре пикапа. Уничтожены 95 сатанистов и две укрепленные позиции с минометами. Это только предварительные и самые сжатые данные», – заявил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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