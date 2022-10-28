В Госдуме заявили о закрытии гей-клубов

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пятницу, 28 октября, заявила, что в случае принятия законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ все гей-клубы будут закрыты, – сообщает «Лента.ру».

В интервью изданию Останина сказала: «Сами по себе открытые гей-клубы есть ничто иное, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Если люди, предпочитающие однополые отношения, занимаются этим у себя дома в спальне, то никто таких людей преследовать не собирается».

Напомним, что накануне, 27 октября, Госдума в первом чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность, за пропаганду ЛГБТ-отношений, педофилии и смены пола.

Москва, Иван Бабурин

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