Вашингтон готов использовать любые методы для борьбы с поставками оружия Ираном

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в пятницу, 28 октября, заявил, что Вашингтон не исключает никаких вариантов борьбы с поставками оружия Ираном, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга пресс-секретарь Госдепа сказал: «Мы сконцентрированы на угрозе, представляемой иранской технологией беспилотных летательных аппаратов, технологией, которую субъекты в регионе и за его пределами использовали с опасными последствиями в таких местах, как Ирак и Сирия, против наших партнеров в регионе, а в некоторых случаях и далеко за пределами региона, а теперь в Украине со стороны России. Мы собираемся использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты».

«У нас есть инструменты, которые выходят за рамки санкций и других экономических мер. Мы собираемся делать то, что в конечном итоге в наших интересах в деле противодействия и препятствования потоку этих технологий из Ирана в страны и организации по всему миру. Безусловно, мы не собираемся анонсировать и заранее сообщать об этом», – заявил Нед Прайс.

Вашингтон, Иван Бабурин

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