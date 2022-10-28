Пушилин заявил о продвижении союзных сил вперед

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в пятницу, 28 октября заявил, что союзные подразделения подвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения на Донбассе.

В видеообращении, размещенном на Telegram-канале Пушилин говорит: «Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. Безусловно, пока не идет речи об освобождении сразу населенных пунктов, поселков, но сейчас важным является просто даже движение вперед, это те же 100-200 метров, занятие лучших позиций».

Донецк, Иван Бабурин

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