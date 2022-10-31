Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник, 31 октября, поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил РФ направить указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября с.г. доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются».

«Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению», – отметили в минобороны.

Также, указаниями, всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября с.г. к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Кроме того, согласно сообщению минобороны РФ, «в дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту».

Москва, Иван Бабурин

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