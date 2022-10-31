Алиев: Карабахский конфликт решен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, 31 октября, заявил, что Карабахский конфликт уже решен, – сообщили в Кремле.

Сообщается, что глава Азербайджана сказал: «Карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. В этом контексте практически обсуждать нечего. Сейчас очень серьезных шагов требует нормализация именно армяно-азербайджанских отношений».

«Рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей», – заявил Ильхам Алиев.

Ранее, сегодня, в Сочи также прошла двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой Пашинян заявил о приверженности Армении к предложениям российской стороны.

Сочи, Иван Бабурин

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