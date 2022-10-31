Медведев заявил, что украинский «инженерный парадокс» требует вдумчивого изучения

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в понедельник, 31 октября заявил, что странные закономерности в работе украинских ПВО необходимо «вдумчиво изучить».
В своем телеграм-канале Медведев написал: «Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой».
«Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса, – отметил зампред российского Совбеза.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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