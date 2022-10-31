Шойгу с турецким коллегой обсудил ситуацию вокруг «продуктовой сделки»

В российском минобороны в понедельник, 31 октября, сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу обсудил ситуацию вокруг «зерновой сделки» с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

В сообщении минобороны РФ говорится: «Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».

Москва, Иван Бабурин

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