Шойгу с турецким коллегой обсудил ситуацию вокруг «продуктовой сделки»

В российском минобороны в понедельник, 31 октября, сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу обсудил ситуацию вокруг «зерновой сделки» с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
В сообщении минобороны РФ говорится: «Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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