В ООН готовы расследовать атаку на российские корабли в Севастополе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс на заседании Совета Безопасности в понедельник, 31 октября, заявила, что Организация вместе со сторонами готова расследовать обстоятельства атаки на рейд Севастополя, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Гриффитс сказал: «Было бы серьезным нарушением использование «черноморской инициативы» для получения преимущества в военных операциях. У ООН есть обязательства по помощи сторонам в реализации этого уникального соглашения. Секретариат ООН готов расследовать вместе со странами-участницами договоренности, все представленные доказательства, если будет такой запрос».

«Использование «черноморской зерновой инициативы» для получения тем или иным образом оперативного военного преимущества будет считаться грубым злоупотреблением», – заявил замгенсека ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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