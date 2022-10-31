Атака Киева на российские корабли в Севастополе ставит крест на гуманитарном измерении «зерновой сделки»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в понедельник, 31 октября, заявил, что атака Киева на российские корабли на Севастопольском рейде «ставит крест» на стамбульских договоренностях по «зерновой сделке», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Атака Киева на Черноморский флот ставит крест на гуманитарном измерении стамбульских договоренностей по «зерновой сделке».

Кроме того, российский постпред при ООН заявил, что России не обязана выполнять заключенные без нее договоренности о проходе кораблей через Черное море и будет контролировать суда, пропущенные без ее согласования.

«Исходим из того, что заключенные между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля «черноморская инициатива» без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают. Россия будет вынуждена принять самостоятельные меры по контролю пропущенных совместным координационным центром без нашего согласования сухогрузов», – заявил также российский дипломат.

Следует также отметить, что ранее сегодня генеральный директор Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке заявила, что «на фоне с неопределенностью с продлением Черноморской инициативы стоимость фьючерсов на пшеницу в понедельник выросла на 6%».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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