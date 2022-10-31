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Понедельник, 31 октября 2022, 20:36 мск

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Санкции Запада блокируют гуманитарные поставки российских продуктов

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, во время выступления на заседании Совета Безопасности заявил, что западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт, но и безвозмездные поставки».

«Потенциальные коммерческие поставки составляют 30 миллионов тонн продовольствия и 25 миллионов тонн удобрений до конца года. Гуманитарные – 500 тысяч тонн зерновых и 286 тысяч тонн удобрений – нуждающимся странам. При этом прогресс в реализации российско-ооновского меморандума о нормализации российского сельхозэкспорта равняется нулю», – заявил также российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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