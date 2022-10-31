Путин: Совместное заявление по Нагорному Карабаху согласовано

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в понедельник, 31 октября, заявил, что страны согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, – сообщают СМИ.

Путин отметил, что не все удалось согласовать, что «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста».

«Тем не менее, я согласен, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом. Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем», – заявил глава российского государства.

Сочи, Иван Бабурин

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