Основатель банка «Тинькофф» отказался от российского гражданства

Основатель банка «Тинькофф» бывший российский бизнесмен Олег Тиньков в понедельник, 31 октября, сообщил что отказался от гражданства России.
«Я принял решение отказаться от российского гражданства», – написал в своем аккануте в Instagram** бывший российский бизнесмен и миллиардер, опубликовав скан документа (сертификата), датированного 26 октября, о выходе из гражданства России.
Следует отметить, что в марте текущего года Великобритания ввела санкции против Олега Тинькова.
*принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской
Лондон, Иван Бабурин
* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube