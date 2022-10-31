Основатель банка «Тинькофф» отказался от российского гражданства

Основатель банка «Тинькофф» бывший российский бизнесмен Олег Тиньков в понедельник, 31 октября, сообщил что отказался от гражданства России.

«Я принял решение отказаться от российского гражданства», – написал в своем аккануте в Instagram** бывший российский бизнесмен и миллиардер, опубликовав скан документа (сертификата), датированного 26 октября, о выходе из гражданства России.

Следует отметить, что в марте текущего года Великобритания ввела санкции против Олега Тинькова.

*принадлежит организации, признанной в РФ экстремистской

Лондон, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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