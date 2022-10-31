Зона для эвакуации жителей Херсонской области расширена

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в понедельник, 31 октября, заявил, что из-за подготовки Киевским режимом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС зона вывоза жителей расширена на 15 километров от Днепра.

В своем Telegram-канале Владимир Сальдо написал: «В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также ввиду наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принято решение о расширении зоны вывоза жителей на 15 километров от Днепра. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов».

«Херсонская область остается под надежной защитой российской армии. Решение о расширении зоны вывоза людей позволит создать эшелонированную оборону. Это поможет отразить нападение украинских войск и защитить мирных жителей. Необходимо сохранять спокойствие и хладнокровие, соблюдать все установленные правила, быть собранными и не поддаваться панике. В это трудное время каждый должен проявить гражданское мужество и выдержку», – заявил врио губернатора Херсонской области.

Херсон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»