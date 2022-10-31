Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в понедельник, 31 октября, по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление, в котором говорится, что страны договорились не применять силу, – сообщили в пресс-службе Кремля.

В совместном заявлении, в частности, говорится, что Армения и Азербайджан договорились «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Алма-Атинская декларация о целях и принципах Содружества Независимых Государств была подписана 21 декабря 1991 года. Ее подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.

«РФ, Азербайджан и Армения подтвердили приверженность соблюдению договоренностей от 9 ноября 2020 года и будут прикладывать дополнительные усилия для решения остающихся гуманитарных вопросов. Подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», – говорится в документе.

В совместном заявлении также подчеркивается, что Россия будет содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие», – отмечается в совместном заявлении.

В документе также говорится, что подписанты «акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран».

Следует отметить, что по итогам переговоров Россия, Азербайджан и Армения отметили востребованность усилий российских миротворцев по стабилизации в Закавказье.

Сочи, Иван Бабурин

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