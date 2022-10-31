Путин: «Газпром» допустили к обследованию места теракта на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи в понедельник, 31 октября, заявил, что «Газпром» допущен к обследованию места взрыва, – сообщают СМИ.

Говоря о теракте на «Северном потоке» глава государства сказал: «Мне сегодня Миллер доложил с утра, что они допустили «Газпром» к обследованию места взрыва. Две воронки – 3 и 5 метров глубиной, может быть, Газпром уже дал эту информацию – вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет. Всего трубы разошлись на 259 метров, а этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным, видимо, этим взрывом и осколками, остатками этой трубы».

«Так что это очевидный теракт, и нам трудно это контролировать, потому что это все в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии», – заявил Путин.

Сочи, Иван Бабурин

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