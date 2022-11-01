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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 18:01 мск

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Макрон пообещал Зеленскому укрепить ПВО Украины

Фото: novyny.org

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров пообещал Владимиру Зеленскому помочь в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины, – сообщил в понедельник, 1 ноября, телеканал BFM.

Телеканал со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон подтвердил украинскому президенту «полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности, в отношении противовоздушной обороны»,

Со своей стороны, Зеленский на своей странице в Twitter написал, что в ходе телефонного разговора были приняты решения «по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры».

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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