Макрон пообещал Зеленскому укрепить ПВО Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров пообещал Владимиру Зеленскому помочь в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины, – сообщил в понедельник, 1 ноября, телеканал BFM.
Телеканал со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон подтвердил украинскому президенту «полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности, в отношении противовоздушной обороны»,
Со своей стороны, Зеленский на своей странице в Twitter написал, что в ходе телефонного разговора были приняты решения «по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры».
Париж, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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