Макрон пообещал Зеленскому укрепить ПВО Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров пообещал Владимиру Зеленскому помочь в укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины, – сообщил в понедельник, 1 ноября, телеканал BFM.

Телеканал со ссылкой на Елисейский дворец сообщил, что Макрон подтвердил украинскому президенту «полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины, в частности, в отношении противовоздушной обороны»,

Со своей стороны, Зеленский на своей странице в Twitter написал, что в ходе телефонного разговора были приняты решения «по укреплению обороноспособности Украины и восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры».

Париж, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»