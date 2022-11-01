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NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 18:19 мск

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Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию вокруг «зерновой сделки»

Фото: пресс-служба Кремля

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 1 ноября, по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром, – сообщили в оборонном ведомстве РФ.

В сообщении минобороны говорится, что в ходе телефонного разговора генерал армии Сергей Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром «было продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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