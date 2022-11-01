Атомный крейсер «Петр Великий» вышел в Баренцево море

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» во вторник, 1 ноября, вышел в полигоны боевой подготовки в Баренцево море для отработки плановых учебно-боевых задач.

В пресс-службе Северного флота рассказали, что экипаж крейсера в течение нескольких дней продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией.

«В отработке учебно-боевых задач будут участвовать противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота. Военные моряки также проведут корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне», – сообщили в ведомстве.

Следует отметить, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» является самым большим в мире действующим неавианесущим ударным боевым кораблем с атомной энергетической установкой. Корабль предназначен для поражения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей.

Москва, Иван Бабурин

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