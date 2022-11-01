ООН, Турция и Украина суда в рамках «зерновой сделки» по Черному морю в среду, 2 ноября решили не проводить

Делегации ООН, Турции и Украины во вторник, 1 ноября, заявили, что договорились на среду, 2 ноября, не планировать движение судов по Черному морю, – сообщают СМИ.

В распространенном сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле говорится: «Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН договорились не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября. Во вторник было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов».

Стамбул, Иван Бабурин

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