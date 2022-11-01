Путин рассказал Эрдогану о причинах приостановки участия России в «зерновой сделке»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора во вторник, 1 ноября, рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о причинах решения приостановить участие РФ в зерновой сделке, – сообщили в Кремле.

В пресс-службе Кремля по итогам беседы лидеров двух стран сообщили, что президент России рассказал о причинах решения приостановить участие РФ в зерновой сделке.

«Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых морской гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование упомянутого маршрута», – говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин сказал Эрдогану следующее: «Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях. Только после этого можно было бы рассмотреть вопрос о возобновлении работы в рамках этой «черноморской инициативы».

Путин указал Эрдогану на невыполнение второй части зерновой сделки по разблокировке экспорта сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки, при этом подтвердив готовность Москвы «безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений».

«Задача обеспечения продовольствием в приоритетном порядке наиболее нуждающиеся страны так и не выполнена», – отметил президент России в разговоре с турецким коллегой.

Москва, Иван Бабурин

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