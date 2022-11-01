Командующий национальной армией Ливии потребовал вывода иностранных войск

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар во время визита в муниципалитет Эль-Джуфра во вторник, 1 ноября, в ходе встречи с шейхами и высокопоставленными лицами заявил, что требует вывода иностранных войск с ливийских земель, – сообщает ливийский телеканал Alwasat.

В ходе своего выступления Хафтар сказал: «Если мирные усилия в этом не увенчаются успехом, мы будем вести решающую битву за освобождение страны. ЛНА будет следовать воле ливийского народа после того, как предыдущие пути решения конфликта в Ливии привели к плохим результатам. ЛНА призывает ливийский народ придерживаться права на самоопределение и не полагаться на иностранные программы».

«Время играет против тех, кто пытается управлять конфликтом в Ливии вместо его разрешения. Эти силы выдвигают подозрительные инициативы и не замечают растущие народное движение за радикальные перемены в Ливии», – заявил также командующий Ливийской национальной армией.

Триполи, Иван Бабурин

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