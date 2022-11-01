Турция в шоке от решения России приостановить участие в «зерновой сделке»

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи во вторник, 1 онября, заявил, что Турция была шокирована решением России приостановить свое участие в «зерновой сделке», – пишет турецкая газета Hürriyet

Издание сообщает, что Киришчи сказал следующее: «Через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объем перевезенных грузов составил 9,7 млн. тонн, из этого европейские страны получили 61% , азиатские – 20%, африканские – 13%. Остальное достается самым отсталым странам. Мы были шокированы, когда Россия сказала: «Я не занимаюсь этим бизнесом», сославшись на нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента».

Анкара, Иван Бабурин

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