СМИ: Саудовская Аравия проинформировала США о планируемой атаке Ирана

Саудовская Аравия передала США информацию о том, что Иран готовится атаковать цели на территории королевства, а также в столице иракского Курдистана, Эрбиле, – сообщает во вторник, 1 ноября, издание Wall Street Journal.

WSJ со ссылкой на собственный источник пишет, что в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что они «крайне обеспокоены полученной информацией, и готовы отреагировать на угрозу». После этого предупреждения был повышен уровень готовности вооруженных сил США в Саудовской Аравии, а также готовность служб безопасности в других странах ближневосточного региона.

«Мы без колебаний будет действовать, чтобы защитить наши интересы и наших партнеров в регионе», – заявил источник журналисту издания.

WSJ отмечает, что с помощью атак Иран планирует отвлечь внимание от проходящих в стране протестов, в организации которых Тегеран обвиняет США, Саудовскую Аравию и Израиль.

Вашингтон, Иван Бабурин

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