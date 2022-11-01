Жителей Каховского района Херсонской области предупредили о принудительной эвакуации

Администрация Каховского района Херсонской области во вторник, 1 ноября, предупредила жителей региона о том, что с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация в связи с высоким уровнем военной угрозы, – сообщают СМИ.

В объявлении, размещенном в Telegram-канале администрации Каховского района, говорится: «Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся».

Херсон, Иван Бабурин

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