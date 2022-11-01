Небензя: Санкции против военкоров недопустимы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе презентации в штаб-квартире ООН документального фильма RT «Военкоры» во вторник, 1 ноября, заявил, что Россия считает недопустимым введение персональных санкций против российских военных корреспондентов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Считаем абсолютно недопустимыми попытки США и их союзников по НАТО оказывать давление на военкоров, ущемляя их право на свободу слова путем введения против них односторонних санкции. ООН должна сделать все возможное для защиты тех, кто отстаивает правду».

«Россия с начала спецоперации находится под большим информационным давлением. «Информпрессинг» характеризуется огромным количеством фейков о деятельности наши военных, и основным заказчиком поставщиком и потребителем фейков является западный медиарынок», – отметил российский дипломат.

Постпред России в ООН также заявил следующее: «Как западные вооружения обстреливают города Донбасса, так западная пропаганда выпускает информационные снаряды по собственным гражданам. Из-за бесконечных фейков они теряют связь с действительностью, существенно осложняется их способность независимо мыслить. Провокации в Буче и Краматорске продемонстрировали, как с помощью манипуляций можно заставить впечатлительного зрителя поверить в самую топорную провокацию».

Напомним, что ранее ряд западных стран ввели санкции против военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, военного корреспондента российской газеты «Комсомольская правда» Александра Коца, специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина и других.

Фильм о работе российских военных журналистов в условиях спецоперации на Украине «Военкоры» выйдет на большие экраны в концу года.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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