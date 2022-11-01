Анкара продолжает вывозить зерно на судах под турецким флагом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во вторник, 1 ноября, на брифинге заявил, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Акар, в частности, сказал: «По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов с турецкими флагами. Они продолжат выходить»

«Реализация зерновой сделки будет продолжена. Несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке суда под флагом Турции продолжат вывозить продовольствие из Украины. Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено», – заявил глава минобороны Турции.

Хулуси Акар, говоря о сложившейся ситуации, также сказал: «Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу».

Анкара, Иван Бабурин

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