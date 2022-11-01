В Израиле на выборах в парламент лидирует партия экс-премьера страны

В Израиле во вторник, 1 ноября, в 22:00 закрылись избирательные участки, и завершилось голосование в Кнессет (Парламент, – прим. ред.) 25-го созыва. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой высокой с 1999 года, – сообщают израильские СМИ.

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных четырьмя главными телеканалами Израиля. Согласно опубликованным данным, право-религиозная коалиция под руководством партии «Ликуд» экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху набирает 61-62 мандата.

Израильские СМИ подчеркивают, что «речь пока не идет о результатах выборов».

Опрос проводился институтом KANTAR на 70 избирательных участках в различных районах Израиля. Данные основаны на результате опроса, проведенного до 21:00.

«Ликуд» – 30 мандатов; «Еш Атид» (партия действующего премьера Яира Лапида) – 22;

«Ционут Датит» – 15; «Механе Мамлахти» – 13; ШАС – 10; «Яадут а-Тора» – 7; «Наш дом Израиль» – 5; «Авода» – 5; РААМ – 5; МЕРЕЦ – 4; ХАДАШ-ТААЛ – 4; «Байт Иегуди» и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54, вместе с ХАДАШ и ТААЛ – 58 мандатов.

Следует отметить, что это уже пятые с 2019 года парламентские выборы в Израиле. По их итогам определится состав Кнессета 25-го созыва, а затем начнется процедура формирования правительственной коалиции.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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