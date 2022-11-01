В ДНР союзные силы продолжают продвигаться вперед по всей линии соприкосновения

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ночь на среду 2 ноября сообщил, что союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения.

Видеообращении, размещенном в Telegram-канале Пушилин говорит: «В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то, что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать».

«На марьинском направлении также есть определенные успехи, и есть новые занятые позиции в самой Марьинке. Продолжаются бои за Павловку, идут бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Ситуация на краснолиманском направлении остается одной из самых сложных», – сообщил глава ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»