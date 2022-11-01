В армии Великобритании не хватает пилотов на F-35

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 1 ноября, заявил, что в стране не хватает военных пилотов для управления американскими истребителями-бомбардировщиками F-35, – сообщают СМИ

Уоллес отметил, что подготовка летного состава на новейшие F-35 занимает слишком много времени, из-за чего постоянно происходят задержки. Обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.

«Британская схема подготовки летчиков является не тем местом, где я хотел бы находится. Ситуация с обучением специалистов довольно проблематичная», – сказал министр обороны Соединенного королевства.

Лондон, Иван Бабурин

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