российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 2 ноября 2022, 02:13 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В армии Великобритании не хватает пилотов на F-35

Фото: lockheedmartin.com

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 1 ноября, заявил, что в стране не хватает военных пилотов для управления американскими истребителями-бомбардировщиками F-35, – сообщают СМИ

Уоллес отметил, что подготовка летного состава на новейшие F-35 занимает слишком много времени, из-за чего постоянно происходят задержки. Обучение специалистов может занять до восьми лет вместо установленного целевого показателя в два-три года.

«Британская схема подготовки летчиков является не тем местом, где я хотел бы находится. Ситуация с обучением специалистов довольно проблематичная», – сказал министр обороны Соединенного королевства.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,