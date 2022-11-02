Москва и Тегеран отметили вредоносность инофрмкампании западных СМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, 2 ноября, отметили вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, – сообщается на сайте МИД России.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что в ходе телефонного разговора между главами МИД России и Ирана была «отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира».

Кроме того, в пресс-службе российского МИДа сообщили, что «главы внешнеполитических ведомств также затронули развитие ситуации на Южном Кавказе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива. Подтверждена общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления всех имеющихся здесь противоречий политико-дипломатическими средствами с учётом интересов ближневосточных государств».

Москва, Иван Бабурин

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