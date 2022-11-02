«Хорошую колонию» пообещали Зеленскому в ответ на его желание поехать в Крым

Советник главы республики Крым по информационной политике Олег Крючков в среду, 2 ноября, ответил на желание Владимира Зеленского посетить Крым предоставить «хорошую исправительную колонию», – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству Крючков сказал: «У нас от любого следственного изолятора не больше 100 км до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей – Черного и Азовского, есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи. Тюремная камера ждет».

Ранее сегодня украинский лидер в интервью Чешскому телевидению заявил, что поедет в Крым, когда станет тепло.

«Хочу увидеть море. Крым. Но это случится не зимой, что делать на море зимой? Я поеду, когда будет тепло», – поделился мечтами Зеленский.

Симферополь, Иван Бабурин

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