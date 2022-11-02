Путину предложили производить морские «беспилотники» в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным в среду, 2 ноября, выступил с предложением создавать морские беспилотные аппараты на базе городских предприятий, – сообщают СМИ.

В ходе общения с главой государства Развожаев сказал: «Вместе с Агентством стратегических инициатив рассматривали, что Севастополь может сделать компетенции по разработке морских дронов – беспилотных аппаратов. Большие компетенции в этом вопросе есть с советских времен, в частности у Приборостроительного морского завода города. Также можно использовать для разработки и производства надводных и подводных аппаратов площадки Севморзавода и Севастопольского госуниверситета».

Губернатор Севастополя также сообщил, что у старейшего судостроительного завода нет заказов, а соответственно и перспектив, на что президент РФ заявил, что поручит правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) проработать вопрос о загрузке Севастопольского морского завода.

«Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручению правительству и объединенной судостроительной корпорации будут безусловно даны», – заверил глава государства Михаила Развожаева.

Сочи, Иван Бабурин

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