В России разработаны «антитеррористические» памятки для руководителей образовательных учреждений

Статс-секретарь – заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев в ходе заседания рабочей группы в Совете Федерации в среду, 2 ноября, представил разработанные министерством памятки для руководителей образовательных организаций для обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) различных категорий опасности.

В сообщении пресс-службы Совфеда говорится, что в памятки включена «информация, касающаяся нормативно-правовой базы, необходимых мер и мероприятий, включая инженерно-техническую укрепленность школ. Также изложен алгоритм действий при возможном совершении теракта».

По итогам обсуждения на рабочей группе в Совете Федерации министерству просвещения предложено направить памятки в регионы для руководителей образовательных организаций.

В комментарии РИА Новости глава комитета СФ по образованию и науке Лилия Гумерова сказала: «Это некая единая инструкция, любому руководителю сразу будет понятно, какие требования к его типу учреждения, какие должны быть документы, какое должно быть оборудование, в том числе рамки, металлоискатели и «тревожные кнопки».

Москва, Иван Бабурин

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