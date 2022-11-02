Россия перечислит взнос в один из фондов ООН в рублях

Кабинет министров России распорядился ежегодный взнос Фонду ООН в области народонаселения за 2022 год Россия перечислить в рублях, а не долларах США, – сообщают СМИ.

В распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале нормативно-правовых актов, говорится: «В пункте 1 распоряжения правительства РФ от 29 октября 2019 года 2558-р слова «в 2022 году – 1 236 321 доллар США» заменить словами «в 2022 году – в российских рублях в сумме, эквивалентной 1 236 321 доллару США по операционному обменному курсу Организации Объединенных Наций на дату платежа».

Следует отметить, что в распоряжении правительства РФ за номером 2558-р говорилось, что соответствующая сумма должна быть перечислена Фонду ООН в области народонаселения на реализацию проекта «Содействие странам СНГ в укреплении систем сбора, анализа и применения демографических данных с целью фактологического сопровождения разработки политики в области развития».

Напомним, что ранее в руководстве России заявляли, что прорабатывается возможность перейти на перечисление взносов в рублях в бюджет ООН и учреждений системы этой организации.

Москва, Иван Бабурин

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