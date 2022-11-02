Эрдоган заявил, что первыми российские продукты получат Сомали, Судан и Джибути

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду, 2 ноября, заявил, что в ходе разговора по телефону во вторник с коллегой Владимиром Путиным обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали, Судан и Джибути, – сообщает турецкий телеканла A Haber.

В интервью телеканалу Эрдоган сказал: «Вчера в ходе наших переговоров мы обсудили выход на мировые рынки российского зерна и удобрения. Мы определили, что на первом этапе эту продукцию должны получить нуждающиеся страны, такие как Сомали, Судан, Джибути, то есть нуждающиеся страны».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин, а также минобороны РФ объявили, что участие в продуктовой сделке возобновляется.

Напомним, что 30 октября Россия объявляла о приостановке участия в «зерновой сделке» после террористической атаки Киевского режима на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Анкара, Иван Бабурин

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