Байден заявил, что вооруженные силы США в Европе – это надолго

Президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами из пресс-пула Белого дома в среду, 2 ноября, заявил, что Соединенные Штаты будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО, Байден сказал: «Они будут там длительное время».
Напомним, что ранее США неоднократно объявляли о переброске дополнительных сил в Европу для укрепления восточного фланга НАТО.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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