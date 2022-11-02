Болгарские депутаты одобрили оказание военной помощи киевскому режиму

Законопроект о предоставлении Украине военной помощи в среду, 2 ноября, большинством голосов одобрили члены комиссий по обороне и внешней политике Народного собрания Болгарии. В пленарном зале Болгарского парламента голосование по этому законопроекту состоится в четверг, 3 ноября, – сообщает Болгарское национальное телевидение.

Министр обороны технического правительства Болгарии Димитар Стоянов, комментируя предварительное решение депутатов, отметил, что «тяжелое вооружение, на поставках которого настаивает украинская сторона, предоставить трудно по одной простой причине – мы из-за этого можем потерять конкретные боевые способности, которые не сможем быстро восстановить. Нельзя также забывать, что Болгария в этом конфликте является пограничной страной и может попасть в трудную ситуацию. Если некто полагает, что мы можем предоставить зенитно-ракетные комплексы, то сожалею, но этого не произойдет».

София, Иван Бабурин

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