Западные делегации в Совбезе ООН саботировали резолюцию России о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине

Совет Безопасности ООН в среду, 2 ноября, не принял проект российской резолюции о создании комиссии для расследования военно-биологической деятельности на Украине, – сообщает РИА Новости.

За резолюцию голосовали Россия и Китай, против – США, Великобритания, Франция, остальные страны воздержались. Документ не набрал необходимых девяти из 15 голосов.

В постпредстве России при ООН заявили, что «западные делегации фактически саботировали переговоры по проекту резолюции РФ по биолабораториям США на Украине».

Следует отметить, что в случае принятия резолюции Совбез ООН должен был бы постановить сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся «соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории».

В резолюции предлагается Совбезу ООН постановить «сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад Совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства – участников Конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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